Radeberg

Nachdem Kameraden der Feuerwehr in Dresden am Sonnabend mehrere Stunden benötigten, um ein Feuer in einer leerstehenden Baracke am Unigelände zu bekämpfen, hatten es Einsatzkräfte in Radeberg am Abend mit einem ähnlich schweren Fall zu tun. Dort stieg aus einem leerstehenden Gebäude an der Forststraße stundenlang beißender Qualm in den Abendhimmel. Grund war ein Dachstuhlbrand, der von den Feuerwehrleuten einiges abverlangte.

Gegen 20.30 Uhr wurden die Kameraden alarmiert. Während anfangs nur eine Rauchentwicklung zu dem Einsatz führte, dehnte sich der Brand immer weiter aus. Zuerst versuchte die Feuerwehr, mit einem Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz die Brandbekämpfung einzuleiten. Doch die Kameraden mussten das Vorgehen abbrechen – zu hoch war die Gefahr eines Deckeneinsturzes. Schließlich versuchte man, mithilfe der Drehleiter an das Fenster des betroffenen Raumes heranzukommen. Zwei Einsatzkräfte nahmen über diesen Weg ein Strahlrohr vor, um die Flammen zu löschen. Doch auch das gestaltete sich als äußerst schwierig. Das Feuer hatte sich schon zu weit in die Substanz gefressen.

Man griff schließlich auf den Einsatz von Schaummittel zurück – mit Erfolg. Dennoch zogen sich die Arbeiten bis in den späten Abend hin. Im Einsatz waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Radeberg auch die Wehren aus Liegau-Augustusbad, Großerkmannsdorf, Ullersdorf und Leppersdorf. Die Polizei hat erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung kann ersten Angaben zufolge nicht ausgeschlossen werden.

Von DNN