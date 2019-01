Neißeaue

Bei Löscharbeiten in einem Wohnhaus in Neißeaue im Landkreis Görlitz ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Dabei handelt es sich nach Angaben eines Polizeisprechers vom Sonntag um den Bewohner des heruntergekommenen Gebäudes im Ortsteil Zodel. Der 75-Jährige lag im Flur, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Rund 50 Feuerwehrmänner aus den umliegenden Gemeinden hatten am Samstag gegen die Flammen gekämpft. Die Brandursache ist unklar. Wo und warum das Feuer ausbrach und woran der Mann starb, wird noch untersucht.

Von dpa