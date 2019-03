Großröhrsdorf

Im Rathaus Großröhrsdorf ist am Donnerstagvormittag gegen 9 Uhr telefonisch eine Bombendrohung eingegangen. Ersten Informationen zufolge drohte ein Anrufer damit, das Gebäude in die Luft zu sprengen. Die alarmierte Polizei rückte mit mehreren Streifen an. Das Gebäude wurde komplett geräumt. Polizisten und ein Sprengstoffspürhund durchsuchten das Rathaus. Es konnten allerdings keine Spuren festgestellt werden, die die Ernsthaftigkeit der Lage untermauerten. Die Polizei gab Entwarnung, so dass die Mitarbeiter des Rathauses das Gebäude zum Mittag hin wieder beziehen konnten.

Der Drohanruf wird ein juristisches Nachspiel haben. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Androhung einer Straftat aufgenommen. Dabei wird zu klären sein, wer für die Tat verantwortlich war. Die Untersuchungen dauern an.

Von PS