Heidenau

Gleich zweimal haben Böschungsbrände an der A­ 17 bei Heidenau den Verkehr auf der Autobahn lahmgelegt. Nachdem bereits am Sonntagabend Gras und Sträucher neben den Fahrspuren in Richtung Dresden in Brand geraten waren, loderten am Montagvormittag etwa einen Kilometer vor der Abfahrt Heidenau erneut die Flammen. Diesmal brannte eine Fläche von etwa 100 mal 20 Meter. Wegen des Feuers mussten die Fahrspuren in Richtung Dresden für zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Erst kurz nach Mittag öffneten die Einsatzkräfte zunächst wieder die linke der insgesamt drei Spuren. Die Autos stauten sich bis nach Pirna zurück. Im Einsatz waren Feuerwehrleute aus Dohna, Heidenau, Graupa, Borthen-Röhrsdorf, Gorknitz und Bannewitz.

Bereits am Sonntagabend hatte ein Böschungsbrand an der A 17 bei Heidenau die Feuerwehr auf Trab gehalten. Dabei war eine Fläche von 50 mal 20 Metern in Flammen aufgegangen. Auch in diesem Fall mussten die beiden Fahrspuren und der Standstreifen in Richtung Dresden für die Löscharbeiten gesperrt werden. An denen hatten sich Einsatzkräfte aus Dohna, Meusegast, Heidenau und Pirna beteiligt.

Von DNN