Pirna

Ein Familienstreit ist am Mittwochabend in Pirna-Copitz blutig ausgegangen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Frau ihren Ehemann in der gemeinsamen Wohnung am Robert-Klett-Ring attackiert und mit einem Messer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die Pirnaerin wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von DNN