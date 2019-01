Freital

Blutflecken auf dem Gehweg an der Kreuzung Dresdner Straße und Kantstraße in Freital zeugen von einer Auseinandersetzung. Doch wer sich dort am Sonnabend gegen 18.45 Uhr prügelte und warum, das ist unklar. Die Polizei wurde zunächst darüber informiert, dass mehrere Personen auf eine Mann einschlagen würden. Als die Beamten eintrafen, war niemand mehr vor Ort.

Nun werden Zeugen, Hinweise und vor allem der Geschädigte gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä