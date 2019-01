Neukirch/Lausitz

Bei einem Wohnungsbrand in Neukirch sind am Freitagabend drei Personen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonnabend mit. Im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses an der Peterstraße hatte gegen 22.15 Uhr vermutlich eine Heizdecke Feuer gefangen und einen Brand im Bett verursacht. Drei Bewohner des Hauses, eine 49-jährige Frau und zwei 55 und 85 Jahre alte Männer, mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Um den Brand besser löschen zu können, warfen die Feuerwehrleute die brennenden Möbelstücke aus dem Fenster ins Freie. Im Einsatz waren insgesamt 78 Kameraden der Freiwilligen Wehren aus Neukirch/ Lausitz, Wilthen, Tautewalde, Putzkau und Steinigtwolmsdorf.

Die genaue Brandursache ist nicht bekannt, deshalb setzt die Kriminalpolizei einen Brandursachenermittler ein. Das Haus ist gegenwärtig nicht bewohnbar. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Von ttr