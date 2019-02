Radebeul

In der Nacht zum Mittwoch hat ein Betrunkener an der Uferstraße in Radebeul mehrere Autos mit Flaschen beworfen. Der 40-jährige Deutsche traf insgesamt sieben geparkte Fahrzeuge und verursachte dabei einen Schaden von rund 3.500 Euro. Die Polizei nahm den Werfer in Gewahrsam.

Von kcu