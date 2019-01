Weinböhla

Ein betrunkener Autofahrer hat sich am Sonntagabend selbst in Lebensgefahr gebracht. Der 22-Jährige, bei dem später 1,6 Promille gemessen wurden, setzte sich in seinen Wagen und fuhr los. Auf dem Mistschänkenweg bei Weinböhla verlor er kurz nach dem namensgebenden Waldgasthof die Kontrolle über den Opel Astra und schleuderte gegen einen Baum.

Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Alkoholisierten befreien. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Mistschänkenweg war zeitweise gesperrt, später wurde der Verkehr am Unfallort vorbeigeleitet.

Von DNN