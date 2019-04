Moritzburg

Am Montagabend gegen 20.45 Uhr war eine 43-Jährige mit ihrem Skoda Yeti auf der S 81 aus Richtung Auer unterwegs. Nachdem sie nach rechts in die Kötzschenbrodaer Straße in Richtung Friedewald eingefahren war, bog sie nach links in die Heinrich-Heine-Straße und rammte einen dort parkenden Opel Corsa.

Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von knapp zwei Promille. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 12 500 Euro.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Fahrverhalten der Frau machen? Gesucht wird insbesondere ein Kradfahrer, der auf der Kötzschenbrodaer Straße im Gegenverkehr unterwegs war. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden und das Polizeirevier Meißen unter 0351 483 22 33 entgegen.

Von PS