Glashütte

Ein falscher Polizeibeamter hat am Freitagvormittag eine 88-Jährige am Telefon ausgehorcht. Der Unbekannte führte zunächst an, dass es im Wohnumfeld der Seniorin an der Schillerstraße in Glashütte mehrere Einbrüche gegeben hätte. Zwei Täter seien gestellt worden, zwei weitere noch nicht gefasst. Dann erkundigte sich der Fake-Polizist nach dem Vermögen der 88-Jährigen, fragte nach Schmuck, Geld und Sparbüchern.

Und er erhielt Antwort. Die Glashütterin gab an, einen größeren Bargeldbetrag im Haus zu haben. Das Gespräch endete und der Seniorin kamen Zweifel. Sie verständigte die Polizei. Ein Schaden ist nicht eingetreten.

Von fkä