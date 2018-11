Coswig/Kreischa

Im Dresdner Umland haben Betrüger erneut versucht mit dem „Enkeltrick“ an das Geld von Seniorinnen zu gelangen. Laut Polizei rief am Mittwoch gegen 12 Uhr ein Unbekannter eine 75-jährige Frau an und gab sich als ihr Enkel aus. Er forderte 17.000 Euro für die Lösung finanzieller Probleme.

Wenige Stunden später gegen 16:30 Uhr erhielt eine 82-Jährige einen ähnlichen Anruf, so die Polizei. Der vermeintliche Enkel verlangte erneut 17.000 Euro, um angeblich einen Notar zu bezahlen. Beide Frauen gingen nicht auf Geldforderungen ein und verständigten die Polizei.

Von lp