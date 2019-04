Sächsische Schweiz

Nach dem erfolgreichen Windentraining der DRF Besatzung Christoph 62 vom Standort in Bautzen und der Luftretter der Bergwacht am Freitag und Samstag konnte das Geübte bereits am Sonntag unter reellen Bedingungen umgesetzt werden.

Die Alarmgruppen der Bergwachtbereitschaften Sebnitz und Bad Schandau wurden am Sonntag gegen 13:30 Uhr zu einem Einsatz in den Kleinen Zschand gerufen. Hier war ein Wanderer aus Berlin beim Abstieg durch eine Schlucht in der Nähe des Pilzturmes von einer rund zwei Meter hohen Felsstufe gesprungen und dabei umgeknickt. Er brach sich möglicherweise das Sprunggelenk.

Fotogalerie: So übten die Einsatzkräfte am Tag zuvor

Da die genaue Unfallstelle zuerst nicht bekannt war, erfolgte die Anfahrt der beiden Teams von zwei Seiten, über den Großen Winterberg und aus dem Kirnitzschtal. Die Erstversorgung erfolgte schon kurze Zeit nach Alarmierung durch einen Kameraden, der durch Zufall in der Nähe klettern war und ausgebildeter Arzt ist. Er lotste die nachrückenden Einsatzkräfte zur Unfallstelle.

Aufgrund des schwer zugänglichen Einsatzortes – Windbruch der letzten Stürme blockiert selbst viel begangene Wege immer noch – und dem weiten Transportweg zum nächsten Rettungsfahrzeug wurde der Rettungshubschrauber nachalarmiert. Keine halbe Stunde später war dieser zur Stelle und konnte den Luftretter mit Patienten über die Seilwinde, wie im Training mehrfach geübt, problemlos aufnehmen. Der Verunglückte wurde ins nächste Krankenhaus zur weiteren Versorgung geflogen. Ohne diese Unterstützung hätte ein bodengebundener Abtransport sicher zwei bis drei Stunden gedauert!.

Von Marko Förster