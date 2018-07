Schmilka

Eine Niederländerin musste in der Sächsischen Schweiz am Freitagnachmittag vom einem Hubschrauber der Bergwacht gerettet werden. Ihre Freundin rief die Bergwachtbereitschaft, da die Frau auf dem Grenzweg bei Schmilka unter Kreislaufproblemen litt und drohte das Bewusstsein zu verlieren. Bis die Retter eintrafen, war die Frau bereits in Ohnmacht gefallen. Der Helikopter „Christoph 62“ brachte die Frau ins Krankenhaus nach Sebnitz.

Von Marko Förster