Niederau

An der Weinböhlaer Straße in Niederau hat es hinter einer Kurve im Zuge schwer gekracht. Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein Auto in einen stehenden Lkw einer Möbelspedition gefahren. Der Fahrer habe den Lkw nicht gesehen. Der Fahrer des Pkw wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Rettungskräfte reisten an, die Straße wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Von mb