Meißen

Am Donnerstag sind Unbekannte in eine Bildungs- und Tagesstätte an der Jüdenbergstraße in Meißen eingebrochen, um einen Beamer zu stehlen. Nachdem sie die Zugangstür des Gebäudes aufhebelten und in die Hörsäle gelangten, flohen sie mit dem Diebesgut. Den entstandenen Schaden gibt die Polizei mit circa 1.000 Euro an.

Von heh