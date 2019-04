Priestewitz

Unbekannte Langfinger haben in der Nacht zum Mittwoch mehrere Wechselrichter eines Solarparks an der Straße Am Kaßberg gestohlen.

Auf noch unbekannte Weise verschafften sich die Kriminellen Zutritt zum Gelände und demontierten 29 der Bauteile. Der Wert der Beute wird mit etwa 90.000 Euro beziffert.

Von mb