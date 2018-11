Radeberg

Bereits am Wochenende waren unbekannte Diebe auf einer Baustelle an der Pulsnitzer Straße in Radeberg aktiv. Sie brachen einen Container und einen Lagerraum auf und stahlen Werkzeug im Wert von rund 7.300 Euro. Auch die Tür zu einer Wohnung war für die Täter interessant. Es gelang ihnen jedoch nicht, in die Wohnräume vorzudringen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Von fkä