Bischofswerda/Bautzen

Der nasse, schwere Schnee sorgt dafür, dass zahlreiche Bäume umstürzen und große Äste abbrechen. In der Nacht zu Donnerstag mussten die Feuerwehren in Ostsachsen zu Dutzenden Einsätzen ausrücken, um umgekippte Bäume und abgebrochene Äste von Straßen zu räumen. Allein im Rödertal im Landkreis Bautzen waren die Kameraden etliche Male als Sägetrupp gefragt. Einmal unterstützte sie die Freiwillige Feuerwehr Ohorn.

Zugverkehr zum Teil unmöglich

Die umgestürzten Bäume behindern auch den Zugverkehr, besonders im östlichen und südlichen Sachsen. Auf zahlreichen Strecken fielen Äste oder ganze Bäume auf Gleise oder Oberleitungsanlagen.

So krachte beispielsweise gegen 5 Uhr am Donnerstag bei Medewitz ein Zug der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH ( ODEG) in einen umgestürzten Baum, der auf den Schienen lag. Der Triebwagen wurde dabei an der Front stark beschädigt. Die Strecke zwischen Görlitz und Bischofswerda war bis weit nach 10 Uhr gesperrt. Teilweise wurden Ersatzbusse eingesetzt. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich drei Reisende und zwei Mitarbeiter des Bahnpersonals an Bord des Zuges.

Trilex fährt nicht

Seit der Nacht zu Donnerstag ist auch das Trilex-Streckennetz von Ausfällen betroffen. Bis zum Betriebsschluss am Donnerstagabend können die Streckenabschnitte Bischofswerda– Görlitz sowie Bischofswerda– Zittau nicht befahren werden, teilt das Unternehmen auf seiner Website mit. Die Strecken seien aus Sicherheitsgründen von DB Netz gesperrt worden.

Die Trilex-Züge pendeln derzeit nur zwischen Dresden und Bischofswerda. Reisende von oder nach Zittau bzw. Görlitz könnten mit den Trilex-Fahrscheinen die regulären Linienbusse zwischen Bischofswerda und Görlitz sowie Bischofswerda und Zittau nutzen, so das Unternehmen. Die Einrichtung von Busnotverkehr sei aufgrund der Witterung sehr schwierig.

Aktuelle Informationen finden Reisende auf der Trilex-Website.

Lebensgefahr in Wäldern

Feuerwehr-Einsatzleiter Rico Hähle warnte Spaziergänger davor, die Wälder zu betreten. Autofahrer sollten sich genau überlegen, ob eine Fahrt durch baumbestandenes Gelände nötig sei. Umstürzende Bäume könnten auch Autos treffen und so zu einem Unglück führen, so Hähle.

Situation bleibt vorerst kritisch

Bis in den Freitag hinein soll es weiter schneien. Allerdings haben die Bäume bereits am Mittwoch ihre Belastungsgrenze erreicht, sodass mit weiteren Schneebrüchen zu rechnen ist. Möglicherweise müssen dann zur Sicherheit von Autofahrern auch Straßen gesperrt werden.

Von ttr