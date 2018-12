Meerane

Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, waren mehrere Personen am frühen Samstagmorgen in die Sparkassen-Filiale in Meerane eingedrungen. Um an das Bargeld zu gelangen, sprengten sie einen der Geldautomaten.

Die Wucht der Detonation riss eine Tür heraus, die gegen die Eingangstür der Sparkasse geschleudert wurde. Auf eine angrenzende Straße fielen Geldscheine. Die Täter flüchteten laut Polizei in einem Auto. Wie viel Geld sie erbeuteten und wie hoch der Schaden ist, stehe noch nicht fest. Ein Statiker soll untersuchen, ob das Gebäude noch sicher ist.

Von RND/dpa