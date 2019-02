Freital

Am Donnerstagmorgen ist es zu einem Brand eines Balkons im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses an der Straße Auf der Scheibe gekommen. Schnell wurden durch das Feuer zwei weitere Balkone in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei mitteilte. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Feuer durch Zigarettenkippen verursacht wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Von heh