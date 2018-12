Kodersdorf

Geschenkeflut auf der A 4: In Höhe der Anschlussstelle Kodersdorf hat der Fahrer eines BMW am Sonntagvormittag Weihnachtsgeschenke verloren. Die Gaben waren in der Dachbox verstaut, die sich wegen eines Defekts öffnete. Die Präsente purzelten auf die Autobahn, wo der nachfolgende Verkehr schlecht bis gar nicht ausweichen konnte. Die Geschenke sind hin und auch Teile der Dachbox wurden überrollt. Verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Von fkä