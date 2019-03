Freital

Mit bloßen Händen, aber auch einer Axt und einem Messer sind zwölf Männer am Mittwochnachmittag in Freitaler Ortsteil Potschappel aufeinander losgegangen. Laut Polizei waren die zwei Gruppen zuvor an der Straße Am Bahnhof in Streit geraten.

Alarmierte Polizeibeamte trennten die beiden Lager und beruhigten die Situation. Anschließend stellten die Beamten die Personalien der Beteiligten fest. Bei ihnen handelte es sich um indische und pakistanische Staatsangehörige. Zwei von ihnen hatten leichte Verletzungen erlitten und wurden medizinisch versorgt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung.

Von ttr