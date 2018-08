Bischofswerda

Tagelang versetzte ein 42-Jähriger die Menschen in und um Bi­schofswerda in Angst und Schrecken, ballerte immer wieder wahllos mit Schusswaffen auf vorbeifahrende Autos. Mit ei­nem Großaufgebot hatten Polizisten nach dem Täter gesucht, am Sonntagnachmittag klickten schließlich die Handschellen. Die Taten hat der 42-Jährige inzwischen eingeräumt. Offenbar fühlte er sich von Autos bedroht. Inzwischen wurde er in ein Fachkrankenhaus eingewiesen.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der 42-Jährige in mindestens 20 Fällen in der vergangenen Woche Autos ins Visier genommen und schließlich auch ab­ge­drückt hat. Bei den Tatorten handelte es sich oft um vielbefahrene Straßen wie die B 98 bei Goldbach oder die Verbindung zwischen Bischofswerda und Bautzen. Die Projektile durchschlugen die Karosserie, an einigen Autos gingen Scheiben zu Bruch. In einem Fall verfehlte ein Ge­schoss den Kopf eines Fahrers nur um we­nige Zentimeter. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Trotzdem ermittelten die Beamten mittlerweile wegen des Verdachts der versuchten Tötung.

Ein Auto, das im August 2018 von Kugeln eines 42-jährigen Schützen getroffen wurde. Quelle: Rocci Klein

Nach einer breitangelegten Fahndung, bei der unter anderem auch Fährtenhunde und ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz kamen, waren die Polizisten schließlich am Sonntagnachmittag in einem Waldstück am Löwenberg auf den 42-Jährigen aufmerksam geworden. Der Mann hatte dort größere Äste und Baumstücke auf die Straße geworfen – in einem Bereich, in dem zuvor bereits Autos ge­troffen worden waren.

Noch am Sonntagabend durchsuchten die Beamten in Bischofswerda die Wohnung des Mannes – und wurden fündig. Die Ermittler stellten drei Schusswaffen sicher. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um zwei Pistolen und ein Gewehr mit Zielfernrohr. Alle drei Schusswaffen sind mit Gasdruck betrieben, können kleine Stahlkugeln in einer Stärke von viereinhalb Millimeter verschießen. Die entsprechende Munition stellten die Beamten gleich mit sicher. Reste eines solchen Profils hatten die Kriminaltechniker bei ihrer akribischen Spurensuche aus einem der beschossenen Autos herausgekratzt.

Die Tatwaffen wurden bei der Durchsuchung der Wohnung des 42-Jährigen gefunden. Quelle: Polizei

In den Verhören bei der Polizei habe sich der 42-Jährige „umfangreich geständig gezeigt“. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann an einer psychischen Erkrankung leidet, sich deshalb von Autos bedroht fühlt. Offenbar ist der Mann in Bischofswerda deshalb auch schon früher mehrfach aufgefallen. Augenzeugen be­richten davon, dass der 42-Jährige beispielsweise auf dem Marktplatz immer wieder Autofahrer beschimpft habe.

Am Montag war der Mann schließlich einem Haftrichter vorgeführt worden, der daraufhin die Unterbringung in einer Klinik anordnete. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit an. „Nun gilt es, die geschehen Taten aufzuarbeiten und beweissicher dem Tatverdächtigen zu­­zuordnen“, sagt der Sprecher der zu­ständigen Polizeidirektion in Görlitz, Thomas Knaup. Geprüft wird dabei unter an­derem auch, inwieweit der Mann auf den Anschlag einer Autofahrerin im ostsächsischen Herrnhut bei Zittau beteiligt war, bei dem bereits am 1. August der Ford einer 63-Jährigen getroffen wurde. Während der Ermittlungen hätten sich dazu entsprechende Hinweise ergeben.

Von Sebastian Kositz