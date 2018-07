Maxen

Durch einen Autofahrer, der am Sonnabend, den 21. Juli, bei Maxen die Kurve geschnitten hat, wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, löste der Autofahrer den Unfall mit zwei beteiligten Motorrädern gegen 13.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Hausdorf und Maxen aus. Einer der Kradfahrer konnte dem falsch fahrendem Auto noch ausweichen und seine Maschine rechtzeitig anhalten. Der nachfolgende Fahrer wich dem auf sie zufahrenden Auto mit seiner schwarz-weißen KTM-Superduke-Maschine nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in einem angrenzenden Feld. Dabei verletzte sich der 30-Jährige schwer und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Deswegen bittet die Polizeidirektion Dresden Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und dem flüchtigen, hellen Wagen geben können, sich unter der Nummer 0351/483 22 33 zu melden.

Von tg