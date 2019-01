Großenhain

Am Dienstagmorgen gegen 8:40 Uhr ist eine Radfahrerin, die ihre zweijährige Tochter im Kindersitz dabei hatte, auf der Elsterwerdaer Straße zwischen Albertstraße und Steinweg von einem Fahrzeug gestreift worden. Sie befand sich am Ende des Radwegs und wechselte auf die Fahrbahn, als ein neben ihr fahrendes Auto den Lenker des Fahrrads streifte. Die 27-jährige Frau kam daraufhin zu Fall. Sie und ihr Kind blieben unverletzt. Am Rad entstand ein Sachschaden. Das Auto setzt seine Fahrt, ohne anzuhalten fort.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem unbekannten Auto machen können. Hinweise nehmen das Polizeirevier Großenhain oder die Dresdner Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von lp