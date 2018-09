Heidenau

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus sind im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sieben Menschen verletzt worden. Der 79 Jahre alte Autofahrer war am Montag aus noch ungeklärter Ursache in Heidenau auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Linienbus zusammengeprallt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei wurde der Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. In dem Bus wurden der Fahrer und fünf Passagiere verletzt.

dpa