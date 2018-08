Ottendorf

Das Fahrzeug eines 57-Jährigen Mannes ist am Samstagvormittag drei Meter in den Kirnitzschbach gestürzt. Er hat beim Abstellen seines VW Polos auf der Kirnitzschtalstraße im Sebnitzer Ortsteil Ottenkrilla die Handbremse nicht richtig angezogen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer befand sich zu dem Zeitpunkt nicht in seinem Fahrzeug und ist unverletzt geblieben.

Von lp