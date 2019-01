Pirna

Bei einem Unfall am Dienstagabend ist eine Fußgängerin leicht verletzt worden. Der 61-jährige Fahrer eines Toyotas war mit seinem Auto auf der Rottwerndorfer Straße unterwegs und wollte von dort nach links in die Seminarstraße abbiegen. Dabei übersah er eine 28-jährige Fußgängerin, welche die Straße überquerte. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht,

Von kcu