Pirna

Am Samstagabend kam es in Pirna zu einem Unfall. Der 53-jährige Fahrer eines Chevrolet Orlando war auf der Schandauer Straße aus Richtung des Kreisverkehrs am Amtsgericht in Richtung Hanno-Günther-Heim unterwegs, als er in Höhe der Schafstreppe bei regennasser Fahrbahn und Gefälle nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug drohte den Abhang zur Bergstraße hinunterzurutschen, doch Bäume, Sträucher und die alarmierte Feuerwehr konnten schlimmeres verhindern. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro.

Von fg