Radeburg

Ein Autofahrer hat am Dienstag einen Radler in Radeburg von der Straße gedrängt, so dass dieser in einen Straßengraben fiel. Dabei habe sich der 21-jährige Radfahrer schwer verletzt, berichtete die Polizei am Mittwoch und sucht Zeugen. Gegen 6.21 Uhr überholte der dunkle Audi den jungen Mann auf der Königsbrücker Straße in Richtung Tauscha. Als der Radfahrer daraufhin stürzte, ergriff der Autofahrer die Flucht. Der Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen können sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 0351/483 22 33 melden.

Von tg