Hoyerswerda

Am Montagmorgen haben Anwohner auf einem Vordach eines Wohnhauses an der Alber-Schweitzer-Straße in Hoyerswerda eine leblose Person gefunden. Sie verständigten sofort den Notarzt. Dieser kann jedoch nur noch den Tod des vermutlich 49-jährigen Mannes feststellen. Fragen nach den genaueren Umständen seines Todes und wie er auf das Vordach kam, bleiben vorerst ungeklärt und sind Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Von lp