Lohmen

Angebliche Computer-Experten haben einer Frau im Lohmener Ortsteil Mühlsdorf 900 Euro abgeluchst. Die unbekannten Täter meldeten sich am Dienstagmittag bei der 47-Jährigen und gaben an, für ein Softwareunternehmen zu arbeiten. Sie hätten einen Hackerangriff auf den Rechner der Geschädigten bemerkt und müssten die daraus resultierenden Fehler beheben. Im Zuge der angeblichen Schadensbeseitigung kaufte die Frau Internetgutscheine im Wert von 900 Euro und gab die Daten an die vermeintlichen Software-Experten weiter, teilte die Polizei mit.

Von DNN