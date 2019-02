Pulsnitz

Ungewöhnlicher Anblick auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden: Zwischen den Anschlussstellen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla sind am Montagmittag aus noch ungeklärter Ursache zwei US-Lastwagen kollidiert. Eines der amerikanischen Militärfahrzeuge krachte in die Leitplanke und verkeilte sich. Beide Fahrer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es bildete sich ein langer Stau.

Sachsen ist bereits seit einigen Tagen Durchzugsgebiet für Truppenverlegungen der US-Armee nach Osteuropa. Hintergrund ist die Einsatzbereitschaft der Nato vor allem in Osteuropa und Polen.

Von DNN