Heidenau

Großeinsatz für die Dresdner Polizei: An der Astrid-Lindgren-Grundschule in Heidenau war gegen 11.15 Uhr ein technisches Alarmsystem ausgelöst worden. Sofort rückten schwer bewaffnete Interventionskräfte der Polizei an. Allerdings fanden die Einsatzkräfte keinen Hinweis auf eine konkrete Gefährdung.

Somit war zunächst unklar, warum der Alarm ausgelöst wurde, wie die Polizei mitteilte. Die Schüler wurden umgehend von den Einsatzkräften in eine Turnhalle gebracht. Die Polizei prüfte, warum es zu einer Alarmsituation gekommen ist. Um Gefahren hundertprozentig ausschließen zu können, wurde das leere Gebäude durchsucht. Eine Gefahr für Schüler oder Lehrer war aber nicht erkennbar.

Etwa dreieinhalb Stunden war klar: Es handelte sich um einen technischen Defekt. Die Schule ist wieder freigegeben, bestehende Sperrungen werden aufgehoben.

Von heh