Pirna

Ein aggressiver Rollstuhlfahrer hat im Bahnhof Pirna eine Frau mit dem Rollstuhl überfahren. Dabei brach er den Fuß der 50-Jährigen. Jetzt sucht die Bundespolizei nach ihm und bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise.

Der Vorfall geschah bereits am 5. Mai 2018, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Demnach kam die 50-Jährige 17.21 Uhr mit der S-Bahn aus Dresden an und wurde auf dem Bahnsteig in Pirna von ihrer Schwester begrüßt. Von beiden zunächst unbemerkt näherte sich der Mann in einem motorisierten Krankenfahrstuhl. Als sie ihn bemerkte, erschrak die 50-Jährige, handelte intuitiv und wollte den auf sie zurollenden Rollstuhl mit den Händen aufhalten.

Das gelang ihr jedoch nicht und auch der Rollstuhlfahrer bremste sein elektrisch betriebenes Vehikel nicht. Er fuhr unbeirrt weiter, auch als die Frau auf den Bahnsteig stürzte. Er überfuhr die vor ihm liegende Frau erst mit den Vorderrädern, dann mit den Hinterrädern – eine qualvolle Prozedur, bei der der Fuß der 50-Jährigen brach. Anschließend fuhr der Täter laut schimpfend davon.

Das Opfer und ihre Schwester waren derart geschockt, dass sie handlungsunfähig waren und der Bundespolizei später nur eine vage Täterbeschreibung geben konnten. Dieser seit augenscheinlich über 50 Jahre alte gewesen und habe in einem bordeaux-roten elektrischen Rollstuhl gesessen.

Die Bundespolizei bittet nun Zeugen um Mithilfe. Wer befand sich in der S-Bahn S31740 von Meißen nach Schöna oder im Bahnhof Pirna und hat den Vorfall gesehen? Wer kann Angaben zum Täter machen? Wer kennt einen älteren Mann, der einen roten elektrischen Krankenfahrstuhl besitzt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0351/ 81 50 20 bei der Bundespolizei Dresden zu melden.

Von uh