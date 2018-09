Rathen

Ein Unbekannter ist am Sonntagabend auf eine ägyptische Familie auf einem Spielplatz in Rathen losgegangen. Der Mann sprach die vierköpfige Familie auf dem Spielplatz an der Fähre an und beleidigte sie ausländerfeindlich. Dann holte er einen Teleskopschlagstock aus seinem Auto und bedrohte die Familie damit.

Die Familie konnte detaillierte Angaben zum Aussehen des Täters und zu seinem Fahrzeug machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von mb