Rathen

Am Dienstagnachmittag hat die Bundespolizei die Information erhalten, dass sich ein fünfjähriges Mädchen allein in einer abgefahrenen S-Bahn von Rathen nach Bad Schandau befände. Die Oma des Kindes hatte sich an die Polizei gewandt, nachdem ihre Enkeln mitsamt ihres Fahrrads in der S-Bahn ohne sie davonfuhr.

Die Beamten der Bundespolizei eilten daraufhin zum Nationalparkbahnhof nach Bad Schandau und wurden dort auf eine Reisende mit einem Kleinkind und Rad aufmerksam. Die Reisende stellte sich als eine ungarische Frau heraus, die sich der Kleinen angenommen hatte.

Nachdem sie mit der Oma des Mädchens vereinbarten diese zurück nach Rathen zu bringen, erzählte sie den Beamten, wie es zu dem Alleingang der Enkeln gekommen war. Als die S-Bahn in Rathen hielt, stieg sie zuerst mit dem Kind und dessen Fahrrad ein und verließ kurz darauf die Bahn wieder, um ihr eigenes Fahrrad ebenfalls in den Zug zu holen. In dem Moment schlossen sich die Türen der S-Bahn und ließen sich nicht mehr öffnen.

Die Oma war sichtlich erleichtert ihre Enkeln wohlbehalten, in Begleitung der Bundespolizei, in Rathen wiederzusehen.

Von lp