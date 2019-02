Ottendorf-Okrilla

Am Freitagabend rückte die Feuerwehr in das Gewerbegebiet in Ottendorf-Okrilla aus, um einem stechenden Geruch auf den Grund zu gehen. Mitarbeiter des dortigen DHL-Paketzentrums hatten ihn bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Weil nicht klar war, was da so riecht, ordnete die Feuerwehr eine Sperrbereich um das gesamte Gewerbegebiet an. Weder Fußgänger noch Fahrzeuge durften hinein. Nachdem eine örtliche Chemiefirma ausgeschlossen werden konnte, führte der Geruch die Einsatzkräfte zu einer Fahrzeugfirma.

Dort hatte ein 59-jähriger Transporterfahrer den Tankdeckel und den Ablaufstutzen eines Gefahrguttransporters geöffnet, um ihn sauber zu machen. Dabei trat eine geringe Menge Methylacrylat aus und gelangte in die Kanalisation. Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe dadurch nicht, allerdings könnte sich der Geruch noch einige Tage halten, so die Feuerwehr.

Verletzt wurde niemand. Die Sperrung konnte gegen 2 Uhr in der Nacht aufgehoben werden.

Von fkä