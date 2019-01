Leipzig

Wegen einer Massenkarambolage ist die Autobahn 14 in Richtung Dresden zwischen den Abfahrten Leipzig-Ost und Kleinpösna derzeit voll gesperrt. Etwa zehn Fahrzeuge sollen in einen Unfall verwickelt gewesen sein, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt auf Anfrage von LVZ.de. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu dem Crash, weil ein Mann kurz nach 7.30 Uhr von der Brücke an der Riesaer Straße auf die Autobahn sprang.

Mehrere Autos wollten ausweichen, es kam zum Unfall. Ärzte kämpfen laut Voigt derzeit um das Leben des Mannes. Bei der Massenkarambolage sei ein Autoinsasse leicht am Bein verletzt worden.

Wann die Sperrung der A14 aufgehoben werden kann, ist aktuell noch unklar. Autofahrer sollten die letzte freie Abfahrt Leipzig-Messegelände nutzen, empfahl die Polizei.

Mehr zum Thema in Kürze.

Hilfe bei Depressionen Betroffene, die unter einer akuten Krise leiden und Suizidgedanken haben, können Hilfe beim Infotelefon Depression (der Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Kooperation mit der Deutsche Bahn-Stiftung) erhalten. Tel: 0800 3344533 (kostenfrei). Hilfe erhalten betroffene außerdem beim Leipziger Krisentelefon unter (0341) 99 99 00 00. Die bundesweite Telefonseelsorge steht bereit unter 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222. Beide Rufnummern sind gebührenfrei.

Von nöß