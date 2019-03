Dresden

Am Samstagmittag ist eine 91-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Zeithain getötet worden. Ein 63-jähriger Fahrer eines Renault-Kleintransporters fuhr auf der S169 aus Richtung Riesa kommend in Richtung Neudorf. In Höhe der Kreuzung „An der Borntelle“ übersah er, aus bisher nicht geklärter Ursache, eine 91-jährige Fußgängerin, die die Fahrbahn von links nach rechts überquerte. Der Transporter prallte gegen die Fußgängerin. Diese erlitt lebensgefährliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Transporters erlitt einen Schock. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro.

Von fg