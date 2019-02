Großenhain

Am Samstagnachmittag kam es in Großenhain zu einem Verkehrsunfall. Der 90-jährige Fahrer eines Renault Clio war auf dem Rostigen Weg in Richtung Rostig unterwegs als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Laternenmast prallte. Der Renault-Fahrer und seine 90-jährige Ehefrau wurden dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro.

Von fg