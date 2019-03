Freital

Die am vergangenen Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Dresdner Straße in Freital verletzte Fußgängerin ist am Freitag in einem Krankenhaus verstorben.

Die 83-Jährige überquerte am Tag des Unfalls die Dresdner Straße, als der 65-jährige Fahrer eines VW Kleintransporters von der Lutherstraße abbog. Er übersah die Seniorin und stieß mit ihr zusammen. Die Seniorin musste daraufhin aufgrund ihrer schwerer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden und erlag diesen noch am Folgetag.

Von lp