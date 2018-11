Freital

Eine 83-jährige Frau ist mit ihrem Auto am Donnerstag auf dem Parkplatz am Freitaler Neumarkt beim Ausparken gegen einen abgestellten VW Tiguan gestoßen. Als daraufhin ein Insasse des Tiguan die Frau ansprach, entfernte sie sich vom Unfallort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Am VW Tiguan ist ein Sachschaden von rund 900 Euro entstanden, teilte die Polizei mit.

Ein unbekannter Mann hatte kurz vorher noch versucht, den Unfall zu verhindern. Die Polizei bittet darum, dass sich dieser als Zeuge meldet. Weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden oder dem Polizeirevier Dippoldiswalde zu melden.

Von heh