Heidenau

Am Dienstagnachmittag ist ein 82-Jähriger in Heidenau mit einem E-Bike gestürzt. Er war auf dem Radweg der Dresdner Straße unterwegs, als er an einer Baustelle offenbar die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Er kam daraufhin vom Radweg ab, stürzte und prallte gegen einen Baum. Der Mann verletzte sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Angaben der Polizei wurde der Schaden am Rad mit etwa 100 Euro beziffert.

Von lp