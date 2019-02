Heidenau

In Heidenau hat ein 74-Jähriger am Donnerstagabend auf der Ernst-Schneller-Straße einen 48-Jährigen mit Pfefferspray verletzt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige sich bei dem Mann über Lärm beschweren wollte. Daraufhin sprühte er dem 48-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Der Geschädigte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei mitteilte. Nun muss sich der Angreifer wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Das Pfefferspray stellten die Polizeibesamten sicher.

Von heh