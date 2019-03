Tharandt

Ein Autofahrer ist im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 72-Jährige am späten Donnerstagabend auf der Staatsstraße 192 zwischen dem Ortsteil Grumbach in Wilsdruff und Tharandt gegen einen Baum geprallt. Kurz nach dem Abzweig Fördgersdorf hatte er offenbar bei strömendem Regen in einer Kurve die Kontrolle über seinen Kombi verloren. Durch den Aufprall wurde der Fahrer in seinem Mercedes Benz E-Klasse eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Mercedes entstand Totalschaden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Staatsstraße war für rund 90 Minuten gesperrt.

Auf diesem Abschnitt der S 192 kam es in vergangenen Jahren immer wieder zu Verkehrsunfällen, bei denen Fahrzeuge in Kurven von der Straße abkamen.

Von dpa/rh/ttr