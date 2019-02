Freital

Am Donnerstag Nachmittag wurden Beamte des Polizeireviers Freital auf die Heinrich-Heine-Straße gerufen. Zwei Jugendliche hatten der Polizei Hinweise geliefert, demzufolge ein Mann mit einem Luftgewehr auf einem Balkon hantiert hat. Daraufhin suchten die Beamten den 55-jährigen Verdächtigen in seiner Wohnung auf und stellten das besagte Luftgewehr sicher. Wie die Polizei mitteilte, wurden auch noch weitere Waffen in der Wohnung gefunden. Art und Zustand der Waffen werden derzeit untersucht. Eine erste Befragung des Mannes ergab, dass die Jugendlichen vor seinem Haus Musik gehört haben sollen und er sich dadurch gestört fühlte. Nun wird gegen den 55-Jährigen wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Von heh