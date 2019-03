Meißen

Der Unbekannte, der Ende Januar in Meißen ein Eichhörnchen mit einer Luftdruckwaffe anschoss und letztlich tödlich verletzte, ist gefasst. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 51-jähriger Deutscher tatverdächtig. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten.

Eine Passantin hatte das angeschossene Tier an einem Sonntagnachmittag am Questenberger Weg in Meißen gefunden und zu einem Tierarzt gebracht. Der konnte aber nicht mehr helfen. Bei der Untersuchung des toten Tieres fand sich ein Diabolo, das im Körper des Nagers steckte. Die Polizei hatte auch nach Zeugen gesucht.

Von fkä