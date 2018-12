Dresden

In der Nacht von Freitag zu Samstag stahlen Unbekannte auf dem Parkplatz der Raststätte „Dresdner Tor Süd“ an der Autobahn 4 Ladung von einem Kleintransporter. Die Diebe schlitzten die Plane eines Fiat Ducato auf und entwendeten von der Ladefläche insgesamt 48 Pakete unterschiedlicher Größen. In den Paketen befanden sich größere Mengen Pyrotechnik. Der Wert des Diebesgutes und die Höhe des entstandenen Sachschadens wurden noch nicht beziffert.

Von fg